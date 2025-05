Renato Gaúcho critica VAR após empate com Vitória: "Inaceitável"

Renato Gaúcho, treinador do Fluminense - Foto: Divulgação/Fluminense

Após o empate contra o Vitória, neste domingo, 20, no Maracanã, o técnico do Fluminense, Renato Gaúcho, culpou a arbitragem pelo resultado do jogo, citando um possível pênalti não marcado a seu favor, durante coletiva realizada depois do jogo

"Quem apita os jogos hoje em dia é o VAR. Não sou contra, é uma coisa que veio para ajudar, mas pelo jeito prejudicar. Muitos do que estão lá no VAR, a CBF dá uma Ferrari para o Stevie Wonder pilotar. Essa é a realidade, não é impossível o cara não enxergar um negócio dele", disse o técnico, comparando os juízes com um artista cego.

O lance em questão aconteceu aos 28 minutos do segundo tempo. Na ocasião, o Tricolor das Laranjeiras ainda vencia por 1 a 0 e, se fosse marcado a penalidade, poderia ter ampliado o marcador e vencido o jogo mesmo com o gol de Lucas Braga no apagar das luzes. O fato deixou Renato enfurecido.

"Ridículo o lance. Ridículo. No último jogo, eu elogiei o árbitro. Eu gostaria de chegar aqui, mesmo quando perco o jogo, elogiar a arbitragem. É inaceitável, no futebol brasileiro, o cara estar VAR para isso, com a máquina, e não ver o puxão na camisa do Arias. Só faltou ele tirar a camisa do Arias e levar para casa. No jogo, era para ter dado o pênalti. Já que o árbitro não viu, o VAR tá aí", afirmou.