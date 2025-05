Vitória arranca empate e freia o Fluminense no Maracanã

Lucas Braga marca e Vitória empata com o Fluminense no Maracanã - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Vitória visitou o Fluminense e acabou com a sequência de três vitórias seguidas dos cariocas no Maracanã. O Leão da Barra segurou o ímpeto do tricolor, e conquistou um ponto valioso fora de casa durante o empate por 1 a 1, permanecendo fora da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, com 5 pontos, na 15ª posição.

Em duelo válido pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, a equipe comandada por Thiago Carpini foi pressionada pelo Tricolor das Laranjeiras desde o minuto inicial da primeira etapa, mas apesar do volume adversário, não sofreu com grandes chances, e foi apenas nos minutos finais do primeiro tempo que o Fluminense abriu o placar.

Germán Cano aproveitou uma bola desviada em cruzamento de John Arias, após tabela com Samuel Xavier, e se sobressaiu em meio a alta linha de defesa do Vitória para cabecear a bola para o fundo da meta defendida pelo goleiro Lucas Arcanjo.

No segundo tempo o Leão da Barra melhorou, e impôs mais volume, conquistando o empate nos minutos finais, após boa trama que terminou com gol de Lucas Braga para igualar o placar.

Próximo jogo

O Vitória agora volta sua atenção para o duelo contra o Cerro Largo, válido pela 3ª rodada da Copa Sul-Americana, nesta quarta-feira, 23, às 21h30, no Barradão. Pelo Campeonato Brasileiro, a equipe de Thiago Carpini volta a campo no domingo, 27, contra o Grêmio, às 18h30, também no Estádio Manoel Barradas, em duelo que pode marcar o reencontro com Wagner Leonardo, pela 6ª rodada da competição.