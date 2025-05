Torcida do Vitória faz boneco de Judas com foto de Wagner Leonardo

Wagner Leonardo, ex-zagueiro do Vitória - Foto: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA

O ex-zagueiro, capitão e considerado ídolo por muitos torcedores do Vitória, o jogador Wagner Leonardo foi 'homenageado' pela torcida rubro-negra durante os festejos da Páscoa de 2025.

Como parte dos torcedores consideraram uma espécie de 'traição' a maneira em que Wagner deixou o clube, um torcedor confeccionou um boneco do Judas com a foto do zagueiro. O ato de 'malhar o Judas' é tradicional no Brasil. O registro da brincadeira foi compartilhado nas redes sociais.

| Foto: Reprodução/Redes Sociais

Wagner foi vendido pelo Vitória ao Grêmio em fevereiro deste ano, por R$ 26 milhões. Em sua apresentação no novo clube, o zagueiro chegou a dizer que estava 'retornando a um grande clube', referindo-se a sua passagem pelo Santos. A declaração foi mal recebida pela torcida rubro-negra.

Reencontro

O Leão terá o Imortal como adversário na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, a 6ª, no próximo domingo, 27, no Barradão. A presença de Wagner, no entanto, não é garantida após ele sentir uma lesão que o fez deixar o clássico Grenal ainda no primeiro tempo.