Vitória tenta manter tabu de 7 anos contra o Fluminense

Vitória não perde para o Fluminense há três jogos - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Vitória entra em campo logo mais, às 18h30, no Maracanã, contra o Fluminense, em duelo válido pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, buscando somar mais três pontos após a primeira vitória na última rodada, contra o Fortaleza, e defendendo uma invencibilidade que já dura sete anos contra o adversário carioca.

A última derrota do Leão para o Tricolor das Laranjeiras aconteceu em meados de 2018, durante a 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Desde então, foram três duelos com dois triunfos do Vitória e um empate. Vale lembrar que o time baiano caiu para divisões inferiores nos últimos anos e retornou à Série A apenas em 2024.

Relembre os últimos quatro encontros:

Vitória 2 x 1 Fluminense - Barradão, 31ª rodada Brasileirão 2025;

Fluminense 0 x 1 Vitória - Maracanã, 12ª rodada Brasileirão 2025;

Fluminense 0 x 0 Vitória - Maracanã, 23ª rodada Brasileirão 2018;

Vitória 1 x 2 Fluminense - Barradão, 4ª rodada Brasileirão 2018.

Motivos para cautela

Apesar do retrospecto positivo nas últimas partidas contra o Fluminense, o Vitória tem motivos para para se preocupar no confronto de hoje 20. No histórico geral, o time baiano leva a pior, tendo 16 derrotas, 14 empates e apenas 11 vitórias em 41 jogos.

Além disso, o 'Flu' está em alta na temporada 2025 desde a chegada do treinador Renato Gaúcho. Até o momento, venceu os últimos quatro jogos, com 100% de aproveitamento, marcou 10 gols e sofreu apenas um.