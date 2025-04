Grêmio realiza sondagem pelo técnico Thiago Carpini do Vitória

Thiago Carpini comanda o Vitória desde maio de 2024 - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Após ser um dos alvos do Santos, o técnico Thiago Carpini segue na mira de outro gigante do futebol nacional.

Com a demissão do técnico argentino Gustavo Quinteros, o Grêmio surge como um dos interessados em contar com os serviços do técnico rubro-negro.

A informação foi publicada pela Rádio Imortal, especializada na cobertura do tricolor gaúcho.

O Portal A TARDE apurou que Thiago Carpini tem conhecimento das informações através do seu estafe. O comandante seguirá no rubro-negro baiano e cumprirá seu contrato que tem validade até o final de 2025.

Carpini desembarcou na Taça do Leão em maio de 2024, após substituir Léo Condé. O treinador foi essencial na excelente campanha do Vitória no segundo turno do Brasileirão, com o 7º melhor aproveitamento, com 56.14%.

Ao todo, foram 32 pontos somados, com nove vitórias, cinco empates e cinco derrotas. A equipe além de se manter na elite do futebol nacional, se classificou para a Copa Sul-Americana.

Desde a sua chegada, na 7ª rodada do Brasileirão, Carpini somou 34 jogos com o rubro-negro, com 13 vitórias, sete empates e 14 derrotas, entre Brasileirão Série A e Copa do Brasil. Neste recorte, o aproveitamento total foi de 45%.