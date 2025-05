Carpini elogia Lucas Braga após gol salvador: "Vamos precisar dele"

Carpini também criticou a maratona de jogos em sequência no futebol brasileiro - Foto: Reprodução/TV Vitória

O Vitória conquistou um importante ponto fora de casa na noite do último domingo, 20, contra o Fluminense, no Maracanã. O gol salvador marcado nos acréscimos do jogo, por Lucas Braga, atacante contestado pela torcida, mas que foi bastante elogiado pelo técnico Thiago Carpini após o jogo.

"Valorizar que aqui no Vitória a gente não desiste das pessoas. Muito bom empatar com gol do Lucas Braga, por tudo que ele passou. A dor dele é a nossa e a gente sabe o quanto ele trabalha e merecia esse gol. Temos um ambiente muito saudável. Feliz com o Braga, a festa que o grupo fez pelo gol dele. Isso vale mais que o ponto porque a caminhada é longa e vamos precisar dele", destacou o comandante em entrevista coletiva.

Este é o 5º ponto conquistado pelo Rubro-Negro baiano em cinco rodadas do campeonato, um saldo superior ao ano passado, quando a equipe baiana sofreu nas primeiras rodadas, conquistando apenas um ponto. O técnico, porém, ressaltou que a sequência exigirá ainda mais.

"Não tem mais preparação física, só tem descanso e jogo. Viagem, descansa e joga. Viagem, descansa e joga. Não tem mais tempo para treinar, e minha preocupação é justamente essa. Uma hora a conta vai chegar. Buscar o empate aos 45 do segundo tempo, agora a gente volta para Salvador, chega na madrugada, uma noite de sono prejudicada. Isso não é muleta, é a dificuldade de todas as equipes com calendário cheio como o nosso", bradou Carpini.