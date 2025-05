Acesso de torcedor do Vitória ao Barradão será somente com reconhecimento facial

Vitória anuncia acesso exclusivo com reconhecimento facial - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O acesso para os sócio torcedores do Esporte Clube Vitória para os jogos no Barradão vai ser feito inteiramente pelo sistema de reconhecimento facial a partir do jogo desta quarta-feira, 23. O anúncio foi feito nesta segunda-feira, 21, por meio do perfil oficial “Sou Mais Vitória”.

Vale lembrar que o sistema de reconhecimento facial já estava em uso, porém não por completo, e, caso algum torcedor apresentasse algum problema em entrar no estádio dessa forma, poderia ser utilizado a carteirinha ou um QR code gerado ao fazer o check in.

Porém, agora, nenhuma dessas formas será válida para acesso ao estádio, então o clube faz o pedido para que os torcedores “atualizem seus dados e garanta sua entrada sem imprevistos!”

O Vitória enfrenta o Cerro Largo, pela terceira rodada da Sul-americana, na próxima quarta-feira, 23, às 21:30, no Manoel Barradas em a Salvador.