Lucas Braga valoriza empate: “A gente sabia que seria um jogo difícil"

Lucas Braga marcou o gol do empate da partida contra o Fluminense - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Em um jogo de estratégias distintas e forte intensidade, o Vitória arrancou um empate em 1 a 1 com o Fluminense, neste domingo, 20, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 5ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O gol rubro-negro foi marcado por Lucas Braga, que entrou em campo com o pensamento claro de que qualquer chance poderia ser decisiva.

“A gente sabia que seria um jogo difícil, poucas equipes vão vir aqui e conseguir arrancar ponto do Fluminense, então cada oportunidade que a gente tivesse no jogo teria que ser crucial para marcar e graças a Deus fui feliz em conseguir fazer o gol”, afirmou o atacante.

Com o resultado, o Vitória chegou aos cinco pontos e se manteve na 15ª colocação da tabela, permanecendo fora da zona de rebaixamento. Já o Fluminense, que vinha embalado com 100% de aproveitamento sob comando de Renato Gaúcho, perdeu os primeiros pontos jogando em casa e segue na terceira posição, com dez pontos somados.

O próximo compromisso do Leão da Barra será pela Copa Sul-Americana. A equipe recebe o Cerro Largo, do Uruguai, na próxima quarta-feira (23), às 21h30, no Estádio Manoel Barradas, em duelo válido pela 3ª rodada do torneio continental. Já pelo Brasileirão, o time comandado por Thiago Carpini volta a campo no domingo (27), às 18h30, também no Barradão, contra o Grêmio, pela 6ª rodada.