Vitória chega a 30 jogos no ano e Carpini alerta para desgaste

Thiago Carpini comandou o Vitória na partida contra o Fluminense - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Vitória se prepara para alcançar uma marca expressiva nesta quarta-feira, 23, quando enfrentará o Cerro Largo pela 3ª rodada da Copa Sul-Americana. O clube será o primeiro da Série A a atingir 30 partidas disputadas em 2025, reflexo de um calendário intenso e sem respiro. A maratona tem gerado preocupação no comando técnico, sobretudo no que diz respeito ao desgaste físico do elenco.

Desde o dia 11 de janeiro, quando fez sua estreia na temporada, o Rubro-Negro já entrou em campo 29 vezes, com uma média de um jogo a cada três dias. Os compromissos incluem partidas pelo Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e Série A do Brasileirão. O técnico Thiago Carpini não esconde sua inquietação com o ritmo frenético.

“Minha preocupação é grande pela sequência, muito dura e difícil que vem pela frente. Vamos discutir o planejamento internamente, a conta física vai chegar. Vamos completar a 30ª partida da temporada, e exigir esse comportamento em todos os jogos é impossível”, afirmou Carpini após o empate com o Fluminense, pelo Brasileirão.

A realidade do clube escancara o desafio. O Vitória ainda não teve sequer uma semana livre para treinamentos ao longo do ano. Esse respiro só acontecerá entre os dias 28 de abril e 2 de maio — justamente durante os jogos da Copa do Brasil, torneio no qual o Leão já está eliminado.

Sem tempo para preparar fisicamente os atletas, a estratégia da comissão técnica tem sido administrar o elenco entre viagens, descansos e partidas. “Não tem mais preparação física, só tem descanso e jogo. Viagem, descansa e joga. Viagem, descansa e joga. Não tem mais tempo para treinar, e minha preocupação é justamente essa. Uma hora a conta vai chegar”, lamentou o treinador.

O alerta do técnico encontra respaldo no departamento médico rubro-negro, que atualmente tem quatro atletas em recuperação. Três deles foram baixas recentes: Wellington Rato trata uma tendinopatia no tendão patelar do joelho direito; Willian Oliveira sofre com dores na lateral do joelho esquerdo; e Carlinhos apresenta alterações na termografia e sente dores no adutor direito. Já Renato Kayzer está em fase de transição, após lesão na coxa direita.

Apesar do cenário preocupante, o Leão teve boas notícias no início da semana, com os retornos do goleiro Gabriel e do volante Pepê aos treinos. O desafio agora é manter esse ritmo de recuperação para que mais atletas deixem o departamento médico do que entrem.

Próximos jogos

O Vitória encara o Cerro Largo nesta quarta-feira (23), às 21h30, no Barradão, pela Sul-Americana. No domingo (27), volta a campo pelo Brasileirão, também em casa, às 18h30, contra o Grêmio — confronto que pode marcar o reencontro com o zagueiro Wagner Leonardo, ex-capitão rubro-negro.