Vitória x Cerro Largo: onde assistir, prováveis escalações e mais

Contra o Cerro Largo, Vitória busca manter invencibilidade - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

A fase virou nas redondezas do CT Manoel Pontes Tanajura. Se antes o Vitória enfrentava um jejum de seis jogos sem vencer, o Leão agora acumula quatro jogos de invencibilidade, com resultados expressivos no meio do caminho.

No último domingo, 20, empatou com o Fluminense no Maracanã, e na rodada anterior, superou o Fortaleza no Barradão, somando sua primeira vitória na Série A. Agora, a equipe comandada por Thiago Carpini vira a chave para a Copa Sul-Americana, onde enfrenta o Cerro Largo, nesta quarta-feira, 23.

Às 21h30, o Leão da Barra recebe os uruguaios no Barradão, pela 3ª rodada da Sula, de olho nos primeiros três pontos na tabela de classificação, além de uma possível liderança do Grupo B, a depender do resultado do outro jogo da rodada, entre Universidad Católica e Defensa y Justicia, equipes que empataram com o rubro-negro na competição.

A partida contra os uruguaios marca o décimo compromisso do Vitória em apenas um mês, refletindo uma maratona de jogos que tem exigido bastante do elenco. Diante desse cenário, o técnico Thiago Carpini criticou o calendário apertado e a exaustão dos atletas:

“Não tem mais preparação física, só tem descanso e jogo. Viagem, descansa e joga. Viagem, descansa e joga. Não tem mais tempo para treinar, e minha preocupação é justamente essa. Uma hora a conta vai chegar. Buscando o empate aos 45 do segundo tempo, agora a gente volta para Salvador, chega na madrugada, uma noite de sono prejudicada. Isso não é muleta, é a dificuldade de todas as equipes com um calendário cheio como o nosso”, disse o treinador durante coletiva após o empate valioso contra o Fluminense.

Transmissão

Onde assistir: Paramount+.

Prováveis escalações

Vitória: Lucas Arcanjo; Claudinho (Raúl Cáceres), Lucas Halter, Zé Marcos e Jamerson; Ricardo Ryller, Baralhas e Matheuzinho; Erick, Gustavo Mosquito e Janderson.

Cerro Largo: Gino Santilli, Mauro Brasil, Martín Gianoli, Facundo Bonifazi, Ezequiel Olivera, Alan Di Pippa, Matías Mir, Sebastián Assís, Nicolás Bertocchi, Leandro Otormín, Jeremías Pérez Tica.

Ficha técnica

Data: quarta-feira, 23 de abril de 2025.

Horário: 21h30.

Local: Estádio Barradão.