Escândalos e prisões, relembre casos de atletas condenados

Daniel Alves foi absolvido nesta sexta-feira, 28 - Foto: Foto: Jordi BORRAS | POOL | AFP

Muitos atletas foram geniais e considerados até como talentos geracionais enquanto estavam atuando dentro de suas áreas, porém, vários não seguiram na linha das leis e cometeram crimes que chocaram o mundo quando noticiados. Confira alguns casos de atletas que foram condenados por crimes absurdos.

Caso Robinho - Futebol

Nada mais justo do que iniciar a lista com um caso que ficou por muito tempo em aberto na justiça. O ex-jogador de futebol Robinho, que era um talento geracional criado nas categorias de base do Santos, Robinho passou por diversos clubes europeus como Real Madrid e Manchester City, porém o crime aconteceu quando o atleta atuava pelas cores do Milan, da Itália, quando em 2013, o jogador foi acusado de participar de um estupro coletivo juntamente de seus amigos durante uma festa.

O crime foi investigado e julgado em última instância em 2022, onde terminou com Robinho condenado a 9 anos de regime fechado. Atualmente ele segue cumprindo sua pena na penitenciária de Tremembé, interior de São Paulo.

Ex-jogador está na penitenciária de Tremembé | Foto: Reprodução

Caso Daniel Alves - Futebol

Outro atleta condenado por estupro foi o lateral direito Daniel Alves, ele que teve uma passagem brilhante jogando pelo Barcelona, foi acusado de abuso sexual contra uma mulher de 23 anos na Espanha. O crime foi denunciado em 2023 e o atleta foi preso no mesmo ano, com várias contradições em sua versão. Um anos depois, o ex-jogador foi condenado a 4 anos e 6 meses de prisão juntamente com um pagamento de 150 milhões em indenização pela agressão sexual à jovem de 23 anos.

Porém algo que gerou várias discussões e críticas foi que em março de 2025, o atleta foi absorvido de forma unânime pela corte espanhola, que aceitou o recurso da defesa do brasileiro, onde era dito que havia uma “falta de confiabilidade no depoimento da denunciante” e uma “insuficiência de provas”. A denunciante ainda pode utilizar um recurso para reverter a situação.

Daniel Alves foi absolvido nesta sexta-feira, 28 | Foto: Foto: Jordi BORRAS | POOL | AFP

Caso Bruno Goleiro e Eliza Samúdio - Futebol

Um dos casos criminais de maior expressão do Brasil, o sequestro e assassinato da modelo Eliza Samúdio premeditado pelo então goleiro em ascenssão do Flamengo, Bruno, chocou o Brasil no ano de 2013.

O goleiro vinha se destacando no clube carioca, porém seu caso de romance com um fim trágico com a modelo pôs um ponto final em sua carreira. Os dois se conheceram em um churrasco na casa de Bruno, e desde então começaram a construir uma relação que gerou um filho, com tal notícia, o goleiro se separou de sua atual esposa e foi viver com Eliza, porém desde então casos de agressão do atleta com a modelo começaram a ser recorrentes. Com o nascimento do filho de Eliza, Bruno alegou que a mulher havia aplicado o “golpe da barriga” e que não assumiria a criança, mesmo assim ela pediu uma ação para que ele reconhecesse o filho e cobrou pensão do atleta, que jurou vingança à modelo.

Em 2010 Eliza Samúdio foi dada como desaparecida e após meses de investigação, o goleiro Bruno foi condenado a 17 anos e 6 meses em regime fechado por homicídio triplamente qualificado, mais 3 anos e 3 meses por cárcere privado e mais 1 ano e 6 meses por ocultação de cadáver, somando então 22 anos e 3 meses de prisão total.

Após cumprir vários anos de pena, o goleiro foi solto em 2017 por decisão do então ministro do STF, Marco Aurélio Mello, que disse que o atleta poderia aguardar o julgamento em segunda instância em liberdade. Com isso, o clube mineiro Boa Esporte contratou o atleta. Porém, no mesmo ano o STF voltou atrás e Bruno novamente foi levado à prisão. Atualmente, em liberdade condicional, o ex-goleiro foi visto entregando móveis no Rio de Janeiro.

Eliza Samúdio foi sequestrada e morta em uma operação envolvendo o goleiro Bruno | Foto: Reprodução e Alex de Jesus

OJ Simpson - Futebol Americano

O atleta de futebol americano foi acusado, em 1994, de duplo homicídio no estado da Califórnia sendo acusado de matar sua ex-mulher e um amigo dela a facadas. O atleta se declarava “100% inocente” montando uma seleção de advogados que diziam que a acusação possuía uma motivação racista.

A questão racial foi algo muito falado durante o julgamento do atleta, como documentado na obra vencedora do Oscar: “OJ: Made in America”, em português, (OJ: Feito na América). Uma das cenas que mais marcou o julgamento, foi quando o júri solicitou que OJ colocasse um par de luvas ensanguentadas encontradas na cena do crime, que ao que aparentou, não couberam muito bem nas mãos do ex-atleta. Tal momento levou um de seus advogados a dizer: “Se não coube, vocês devem absolvê-lo”.

O atleta foi absolvido em 1995, decisão que deixou muitas pessoas chocadas e outras irritadas. Mas em 1997, as famílias das vítimas moveram um processo civil que o considerou culpado, fazendo o mesmo pagar uma quantia de vários milhões de dólares.

Porém os incidentes criminais de OJ Simpson não pararam por aí, já que em 2007 ele e mais dois homens armados invadiram um quarto de hotel onde dois colecionadores de artigos esportivos estavam na justificativa de que eles possuíam itens que seriam “seu por direito”.

Ele foi condenado no ano seguinte por várias acusações como agressão, sequestro e assalto à mão armada, sendo sentenciado a 33 anos de prisão. Dez anos passados, ele foi liberado para cumprir sua pena em liberdade condicional.

OJ Simpson morreu no dia 10 de abril de 2024 por complicações de seu câncer de próstata.

OJ Simpson colocando as luvas no julgamento | Foto: Reprodução | Getty Images

Caso do técnico Cuca - Futebol

Um caso que mostra que os crimes não desaparecem com o passar do tempo é o exemplo do caso de estupro envolvendo o atual treinador do Atlético Mineiro, Cuca. Enquanto ele ainda atuava como jogador, pelo Grêmio, ele e outros três atletas foram detidos na cidade de Berna, na Suíça, em 1987, durante uma excursão que o clube gaúcho fazia pelo continente europeu, acusados de terem abusado sexualmente de uma garota de somente 13 anos.

Dois anos após o incidente, Cuca e mais um jogador foram condenados à revelia por 15 anos de prisão pelo crime de atentado ao pudor com violência, porém, como o Brasil não extradita seus cidadãos, a pena não foi cumprida.

O caso foi reaberto em novembro de 2023 a pedido da defesa do próprio técnico e após análise do caso foram constatadas várias “irregularidades”, com isso o processo foi submetido ao Ministério Público para melhor análise, que por sua vez disse que pelo crime já estar prescrito, não poderia haver um novo julgamento, com isso, foi sugerido a anulação da pena e a extinção do processo.

Em dezembro de 2023, a justiça suíça encerrou o caso e determinou que Cuca deveria receber uma indenização de 9500 francos suíços, aproximadamente R$55,2 mil reais na época. Vale lembrar que tal decisão não inocenta o técnico, somente anula a sentença e faz com que o processo seja extinguido, sem passar pelo ponto de inocência.

(FILES) Atletico Mineiro's head coach Cuca looks on during the Copa Libertadores football tournament quarterfinals all-Brazilian first leg match between Atletico Mineiro and Palmeiras, at the Mineirao stadium in Belo Horizonte, Brazil, on August 3, 2022. Brazilian Alexi Stival, "Cuca,"? is the new coach of Athletico Paranaense of Brazil in his return to the dugout after successive controversies for his alleged involvement in a case of sexual violence in the 1980s, the red-and-black club announced on March 4, 2024. (Photo by DOUGLAS MAGNO / AFP) | Foto: DOUGLAS MAGNO

Oscar Pistorius - Atletismo paralímpico

O corredor paralímpico sul africano vinha fazendo história na modalidade, colecionando medalhas de ouro em sua categoria e alcançando o feito histórico de ser o primeiro atleta paralímpico a disputar uma prova olímpica em igualdade com os demais atletas. Porém meses depois desse feito, a vida de Oscar Pistorius mudaria completamente, quando sua então namorada, a modelo de 30 anos Reeva Steenkamp, foi encontrada morta na casa do atleta. Buscando se justificar, o atleta disse que havia se assustado achando que algum intruso havia entrado em sua casa, por isso disparou quatro vezes contra a porta de seu banheiro, matando a modelo instantaneamente.

Inicialmente, Oscar havia sido acusado por homicídio doloso, quando não há a intenção de matar, depois trocaram para homicídio culposo, quando a morte não é intencional. Porém, no ano seguinte, juízes da corte de apelação do país mudaram novamente a condenação para homicídio doloso.

| Foto: Reprodução | AFP

Operação “Penalidade Máxima”

Deflagrada em fevereiro de 2023, a operação “penalidade máxima” foi criada para desmascarar um dos maiores esquemas de apostas esportivas do Brasil. No total, 22 atletas foram penalizados pelo Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), desses jogadores, cinco foram banidos permanentemente do esporte, os outros receberam penas variando de 360 a 720 dias. As investigações revelaram uma grande rede de manipulação de resultados, onde os atletas foram aliciados a sofrerem punições, como cartões amarelos, vermelhos e fazerem pênaltis, na promessa de receberem um bom dinheiro.

Filho de Pelé, Edinho, lavando dinheiro

O filho do rei do futebol, Edinho foi preso em maio de 2014 condenado a 33 anos e quatro meses de prisão por acusações de lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas, investigado desde 2005 o ex-goleiro é suspeito de ajudar em situações financeiras de Ronaldo Duarte Barsotti, conhecido como Naldinho, que é uma das principais mentes criminais de Praia Grande. Durante as investigações, Edinho negou as acusações, dizendo que era somente usuário de drogas.