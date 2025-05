Volta do Judas? Wagner Leonardo deve enfrentar o Vitória

Ex-Vitória Wagner Leonardo é titular da zaga do Grêmio - Foto: Divulgação / Grêmio

O zagueiro Wagner Leonardo deve enfrentar o Vitória neste domingo, 27, às 18h30, no Barradão, pela 6ª rodada do Brasileirão. O defensor se recuperou de lesão de grau 1 no músculo pectíneo do quadril direito e estará à disposição do técnico Mano Menezes para o confronto em Salvador.

"Os zagueiros em termos de número é uma preocupação. Vamos ter que dosar Kannemann ali na frente. Mas já vamos ter retorno no domingo", disse o técnico Mano Menezes em entrevista coletiva.

O defensor disputou 12 jogos com a camisa do Grêmio, sendo titular em todos, e marcou um gol.

Rápida adaptação e identificação com o Vitória

Wagner Leonardo tem 25 anos e chegou ao Vitória em 2023, contratado por empréstimo junto ao Portimonense-POR. Ele foi um dos símbolos na conquista do primeiro título nacional do Vitória, a Série B de 2023, e marcou o gol do título do Baianão 2024, conquista que não acontecia há sete temporadas.

Saída surpreendeu a torcida rubro-negra

Há pouco mais de dois meses, Wagner Leonardo foi vendido para o tricolor gaúcho por por 4,5 milhões de dólares, o equivalente a R$ 26 milhões na cotação da época, por 80% dos direitos econômicos, se tornando a maior venda da história do Vitória.

Com status de ídolo e aliando qualidade técnica e raça em campo, Wagner não escondia sua identificação com o clube e a torcida rubro-negra. No Brasileirão 2024, ele acompanhou o jogo contra o Fluminense, na bateria da Torcida Uniformizada Os Imbatíveis (TUI), que é a maior organizada do clube, onde cantou todas as músicas alusivas ao Leão da Barra e apoiou os companheiros.

Declaração polêmica: Wagner se tornou um "Judas" para a torcida rubro-negra

Em sua entrevista de apresentação no Grêmio, o defensor exaltou a transferência à nova equipe e deixou a entender que, na visão dele, passou por clubes menores para pegar "experiência" antes de assinar com o Tricolor.

"Valorizar chegar até aqui, porque muitas vezes a gente vem de uma base de um time grande e acaba acomodando, por estar em um grande clube acha que nunca vai acontecer de estar em um clube menor, para rodar e pegar experiência. Agora a gente retorna para um clube grande, então tenho que valorizar, e valorizar dentro de campo", disse na ocasião.

A declaração revoltou a torcida colossal que apelidou Wagner Leonardo de Judas, o apóstolo que traiu Jesus. Por conta disso, o zagueiro foi 'homenageado' pelos rubro-negros durante os festejos da Páscoa de 2025. Um torcedor confeccionou um boneco do Judas com a foto do zagueiro para malhá-lo.