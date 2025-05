Vitória celebra o Dia do Goleiro com homenagens a ídolos históricos

Lucas Arcanjo será um dos homenageados pelo Vitória no Dia do Goleiro - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Vitória vai celebrar o Dia do Goleiro, comemorado neste sábado, 26, com uma série de homenagens durante a partida contra o Grêmio, neste domingo, 27, no Barradão, pela 6ª rodada do Brasileirão.

A ação tem como meta reconhecer a importância dos goleiros na história do clube, que conta com nomes que marcaram o futebol nacional e internacional.

Antes da bola rolar, goleiros e preparadores de goleiros receberão troféus comemorativos em uma cerimônia especial no gramado.

Já durante o jogo, as camisas dos jogadores terão os nomes substituídos por referências a grandes goleiros que fizeram história vestindo a camisa rubro-negra.

Entre os homenageados estão Borges, Lucas Arcanjo, Aguinaldo, Gelson e Viáfara, que são os cinco goleiros com mais partidas disputadas pelo clube. Também serão agraciados Dida, Fábio Costa e Felipe, talentos revelados nas categorias de base da Toca do Leão e que se destacaram nacional e internacionalmente.

O preparador Paulo Musse e o médico Iberê Medrado, que são funcionários do Vitória atualmente e também ex-goleiros do clube, serão homenageados, assim como Ingrid, titular na histórica campanha de acesso à Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino. Nomes que marcaram a meta rubro-negra, como Andrada e Detinho, também serão lembrados na ação.

Atual goleiro titular e ídolo da torcida, Lucas Arcanjo, formado na base do clube, é quem mais acumula partidas no elenco atual. Considerado um dos melhores do país na atualidade, Arcanjo foi determinante no primeiro título nacional do Leão da Barra, a Série B de 2023, e na conquista do Baianão em 2024. Em 2025, foi escolhido como o melhor goleiro do estadual.