Vitória vence o Ceará no Barradão e se mantém firme no G4

Em um jogo eletrizante com duas expulsões para o lado Rubro-negro, e um gol no início do jogo, o Vitória suportou a pressão do Ceará dentro do Barradão e voltou a vencer no Brasileirão da Série B. Lé o Gamalho fez o gol que garantiu a vitória do Rubro-negro na 23ª rodada da competição.

Com o resultado o Rubro-negro sobe para segunda colocação com 44 pontos e abre cinco pontos para o primeiro clube fora do G4.

O Vitória volta a campo na próxima sexta-feira, 18, contra o Botafogo-SP, novamente no Barradão.

Em um jogo bastante faltoso, e com o Ceará dominando a posse de bola no jogo, o Vitória vence um jogo com um concorrente direto nos seus domínios. O gol marcado pelo Leão da Barra foi de Léo Gamalho de pênalti, aos 12 minutos da primeira etapa.

Fazendo seu 11º jogo dentro do seu caldeirão o Vitória chegou a seu 9º triunfo na competição e tem duas derrotas dentro do Barradão.

O Jogo

Os times começaram o jogo se estudando, com o Ceará com mais posse de bola, mas sem oferecer perigo para a zaga do Vitória.

Aos 12 minutos o Rubro-Negro, abriu o placar do jogo. Iury Castilho é derrubado dentro da área e o juiz apitou e apontou a marca da call. Na cobrança, Léo Gamalho com extrema categoria estudou as redes do goleiro cearense.

23 minutos quase o Ceará chega ao gol de empate. Saulo Mineiro ganha na velocidade de Wagner Leonardo, invadiu a grande área e chutou rasteiro, a bola raspou a trave de Lucas Arcanjo.

Depois de muito tempo o Vitória chegou com perigo. Aos 34 minutos Iury Castilho cruza, encontra Léo Gamalho livre na grande área, o atacante chuta e na hora H o zagueiro salva os cearenses de levar o segundo gol.

Ceará chegou com perigo de novo aos 38. Erick recebeu dentro da área, escolheu o canto e chutou forte, Lucas Arcanjo voa e salva o Leão.

Blitz do Alvinegro, 39 minutos Jean Carlos obrigou ao goleiro do Vitória a fazer uma defesa dificílima. Meio campo do vovô chutou alto forte, Lucas de mão trocada fez uma grande defesa.

Segundo Tempo

Assim como no início do primeiro tempo, o Ceará dominou as ações da partida mas sem oferecer perigo na zaga do Vitória.

23 minutos com um Jogo bastante faltoso, juiz tendo trabalho, já aplicou três cartões nesse segundo tempo.

Aos 25 minutos o Vitória quase chega ao segundo gol. Wellington Nem cruza, acha Zé Hugo livre na área, cabeceou e de forma espetacular o goleiro do Ceará salva o time cearense.

32 minutos o Leão chegou com perigo de novo. Cobrança de escanteio feita por Zeca que achou livre Gamalho na marca do pênalti que cabeceou a bola raspando a trave.

Aos 42 minutos o Vitória perdeu Jhonny Lucas expulso por entrada dura em Walter. E aos 49 minutos perdeu Wellington Nem por falta dura em Barleta.