Vitória atualiza situação dos lesionados antes de duelo com o Ceará

Departamento médico rubro-negro acompanha situação dos atletas lesionados

O Vitória segue monitorando a recuperação de três jogadores do elenco principal antes do confronto contra o Ceará, marcado para este sábado, 3, às 18h30, no Estádio Presidente Vargas, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

O atacante Renato Kayzer foi destaque na reapresentação do elenco ao cumprir mais uma etapa da transição física. Segundo o departamento médico rubro-negro, o jogador apresentou boa evolução e segue em avaliação diaria para saber se terá condições de jogo.

Por outro lado, o atacante Carlos Eduardo permanece em tratamento de uma lesão na parte posterior da coxa. A expectativa é de que ele ainda precise de mais tempo para retornar aos treinos com o grupo.

Já o volante Willian Oliveira continua se recuperando de uma lesão no joelho e não tem previsão de retorno às atividades com bola. O atleta realiza trabalhos individualizados.

O Vitória ocupa atualmente a 16ª posição na tabela, com seis pontos, e busca uma vitória fora de casa para se afastar da zona de rebaixamento.