Vitória estipula quando Renato Kazyer poderá estrear; confira

Renato Kayzer está prestes a ser liberado para a comissão técnica do Vitória - Foto: Divulgação / EC VItória

Contratado para ser o homem-gol do Vitória, o centroavante Renato Kayzer segue sem fazer sua estreia pela equipe. Com uma lesão muscular na coxa desde que foi comprado junto ao Fortaleza, ele pode estar perto de virar opção após ficar fora dos gramados por cerca de 45 dias.

O Vitória comunicou, nesta sexta-feira, 25, que Renato Kayzer já realiza trabalhos físicos no campo e tem respondido bem à carga de exercícios, Devido o período de inatividade, o processo de recondicionamento tem sido feito com cautela, para garantir que o retorno do atleta ocorra em plenas condições.

A expectativa do Vitória é de que Kayzer inicie a etapa final da transição na próxima semana. Caso mantenha a evolução, ele será entregue à comissão técnica para reintegrar-se aos treinamentos com o restante do elenco.

Assim, Renato Kayzer deverá estar disponível para o jogo contra o Ceará, pela 7ª rodada do Brasileirão.

Renato Kayzer foi comprado junto ao Fortaleza por R$ 5 milhões. O atleta assinou contrato válido por dois anos com o rubro-negro baiano.