Atacante recém-contratado pode deixar o Vitória; saiba destino

Carlinhos atuou em 15 partidas pelo Vitória e marcou gol na estreia - Foto: Marcello Góis

O atacante Carlinhos pode estar de saída do Vitória. O agente que cuida da carreira do jogador viajou à Europa e o jogador pode ter um novo destino a partir da próxima janela de transferências no mês de junho.

A informação foi divulgada pelo influenciador Flazoeiro na rede social X (antigo Twitter). Ainda de acordo com a publicação, o centroavante está na mira de clubes da Turquia.

Caso a negociação seja de fato efetuada, a equipe de reportagem do Portal A TARDE apurou que o Vitória terá uma taxa de vitrine, que é um valor definido em contrato a um clube que cede um jogador para um outro clube, geralmente por empréstimo, quando esse atleta em questão é negociado de forma definitiva por um terceiro clube.

Natural de Jaú-SP, Carlos Moisés de Lima tem 27 anos e foi revelado pelo Corinthians, onde foi campeão da Copa São Paulo de 2017.

Passou por clubes como Novorizontino, Vila Nova, Oeste, Marcílio Dias. Ele chamou a atenção no Nova Iguaçu, onde fez oito gols pelo Campeonato Carioca de 2024 e acabou sendo adquirido pelo Flamengo.

Carlinhos foi anunciado oficialmente pelo rubro-negro baiano em fevereiro, cedido por empréstimo pelo Flamengo, onde assinou vínculo até o fim de 2025.

Com a camisa do rubro-negro baiano, o atacante de 28 anos atuou em 15 partidas e marcou três gols.