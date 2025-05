Vitória retoma treinos visando confronto com o Ceará pelo Brasileirão

Jogadores rubro-negros treinam focados no jogo contra o Ceará pelo Brasileirão - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Após dois dias de folga, o elenco do Vitória retornou às atividades e deu início a preparação mirando o confronto diante do Ceará, marcado para o próximo sábado, 3, no Estádio Presidente Vargas, o PV, em confronto válido pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O grupo se reapresentou na tarde desta quarta-feira, 30, na Toca do Leão. Antes de irem a campo, os atletas realizaram um trabalho de força e potência na academia.

Após o aquecimento supervisionado pelo departamento físico, o técnico Thiago Carpini comandou o treinamento técnico no miniestádio Bebeto Gama do CT Manoel Pontes Tanajura

O grupo fará o último trabalho em Salvador na manhã desta quinta-feira, 1. Após o descanso na Concentração Vidigal Guimarães, a delegação embarca à noite para Fortaleza.

Após empatar em casa com o Grêmio, o Vitória é o primeiro time fora do Z-4. O Leão da Barra ocupa a 16ª colocação, com seis pontos somados em seus jogos realizados.

O rubro-negro baiano está há cinco jogos sem perder no Brasileirão. Neste recorte, o Colossal contabiliza uma vitória e quatro empates.