Vitória tem maratona de 7 jogos em maio com Brasileirão e Sul-Americana

Elenco rubro-negro terá sequência pesada de jogos no mês de maio

O mês de maio será de desafios e exigência física para o Vitória. O Leão da Barra terá um calendário apertado, com sete partidas programadas entre compromissos pelo Campeonato Brasileiro e o segundo turno da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A sequência será decisiva para o clube manter a competitividade nas duas competições.

A maratona já inicia neste sábado, 3, às 18h30, contra o Ceará, no Estádio Presidente Vargas, em duelo válido pela 7ª rodada do Brasileirão. Na sequência, o Vitória volta ao Barradão, onde enfrentará dois adversários complicados: o argentino Defensa y Justicia, pela Copa Sul-Americana, e o Vasco da Gama, pela 8ª rodada do Brasileirão.

O desafio seguinte será internacional. O Rubro-Negro viajará ao Uruguai para encarar o Cerro Largo, novamente pela Sul-Americana, em um jogo decisivo para suas pretensões no grupo. Logo depois, o time volta a Salvador, mas como visitante, para disputar o clássico Ba-Vi, na Arena Fonte Nova, pela 9ª rodada do Brasileiro.

Fechando a sequência, o Leão da Barra recebe o Santos no Barradão e, por fim, enfrenta a Universidad Católica, na altitude de Quito, no Equador. Esse último jogo, além do desafio na questão da altitude, pode ser crucial para a classificação na "Sula"

Confira a agenda de jogos do Vitória no mês de maio:

3/5 – Ceará x Vitória – Castelão (Brasileirão - 7ª rodada)