Com treino tático na Toca, elenco do Vitória trabalha focado no Ceará

Técnico Thiago Carpini orienta o elenco rubro-negro durante atividade na Toca do Leão - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O feriado foi de muito trabalho na Toca do Leão. O elenco do Vitória realizou, na manhã desta quarta-feira, 1, o último treino em Salvador antes do duelo contra o Ceará, marcado para este sábado, 3, às 18h30, no Estádio Presidente Vargas, pela 7ª rodada do Brasileirão.

Os goleiros do plantel realizaram um treinamento específico para a posição, orientados pelos preparadores Itamar Ferreira e Paulo Musse.

Sob o comando do técnico Thiago Carpini no campo 2 do CT, os jogadores participaram de atividades técnico táticas, voltadas a ajustes e correções na equipe.

Os relacionados seguiram para a concentração Vidigal Guimarães. A delegação embarca para a capital cearense às 18h.

Trio segue no DM e está vetado e não enfrenta o Vozão

No departamento médico, o atacante Renato Kayzer segue em processo de transição física, acompanhado pelo preparador físico assistente Diego Almeida.

Já o meia Carlos Eduardo permanece em tratamento de uma lesão na parte posterior da coxa. O volante Willian Oliveira continua sua recuperação de uma lesão no joelho.

Após o empate em casa com o Grêmio, o Vitória ocupa a 16ª colocação na tabela, com seis pontos, sendo o primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Apesar da fase instável, o Rubro-Negro baiano não perde há cinco partidas no Brasileirão. Nesse período, somou uma vitória e quatro empates.