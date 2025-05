Lucas Arcanjo alcança 200 jogos pelo Vitória na partida contra o Ceará

Lucas Arcanjo se consolida como um dos maiores goleiros da história do Vitória - Foto: Marcello Góis

O duelo deste sábado, 3, contra o Ceará, pelo Brasileirão, marca um capítulo especial na trajetória de Lucas Arcanjo com a camisa do Vitória. O goleiro de 26 anos chega aos 200 jogos oficiais pelo rubro-negro baiano, se tornando um grande símbolo da equipe nos últimos anos.

Formado nas categorias de base, Arcanjo é hoje o único atleta do elenco profissional que viveu toda a recente reconstrução do clube, desde o descenso à Série C, até a histórica conquista do título nacional em 2023. Ele também foi campeão baiano em 2024, reafirmando seu protagonismo sob as traves.

Arcanjo será o sexto goleiro da Série A a atingir a marca de 200 jogos pela mesma equipe, feito ainda mais notável considerando que nunca defendeu outro clube em sua carreira.

Com o feito, amplia a distância como o segundo goleiro que mais atuou pelo Leão, se aproximando do recordista Borges, que tem 293 partidas.

Mesmo tendo começado o Brasileirão 2025 como reserva, Lucas Arcanjo lidera o ranking de defesas da Série A, segundo a plataforma Sofascore. Em cinco partidas, já foram 27 intervenções decisivas, com uma média impressionante de 5,4 por jogo.

Além de segurança defensiva, o goleiro também se destacou como garçom. Em 2023, pela Série B, distribuiu duas assistências, mostrando boa reposição e leitura de jogo.

Com 76 vitórias, 57 empates e 66 derrotas, Arcanjo soma um aproveitamento de 48% pelo clube. Apesar de quase ter sido transferido para o Fluminense no início de 2025, Lucas deu continuidade ao bom trabalho na meta rubro-negra.

A bola rola contra o Vozão às 18h30, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, e Lucas Arcanjo entra em campo não só em busca de mais uma vitória, mas como ídolo consolidado de uma geração.