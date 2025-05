Goleiro inicia transição e Bahia se reapresenta de olho no Flamengo

Ronaldo, goleiro do Bahia - Foto: Divulgação | ECBahia

Sem tempo para descanso, o elenco do Bahia se reapresentou, nesta quinta-feira, 9, após a derrota para o Nacional, por 3 a 1, na Libertadores. No CT Evaristo de Macedo, o Tricolor iniciou a preparação para enfrentar o Flamengo, no próximo sábado, 10, às 21h, no Maracanã, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

Após ouvir orientações do técnico Rogério Ceni no auditório, os jogadores seguiram com trabalhos de ativação física na academia. Apenas os atletas que jogaram menos de 45 minutos no duelo contra o clube uruguaio, nesta quarta-feira, 7, concluiram a preparação no campo.

Os atletas selecionados, portanto, realizaram uma atividade técnica, focada em passes e finalizações. Vale mencionar que os laterais-direito Gilberto e Santiago Arias, além do zagueiro Kanu não participaram dos exercícios com o grupo.

Substituído na derrota por 3 a 0 para o Cruzeiro com dores musculares, o goleiro Ronaldo começou a transição física. O Bahia encerra a preparação de olho no Flamengo nesta sexta-feira, antes de seguir viagem para o Rio de Janeiro.