Bahia tem interesse em joia do São Paulo com multa 'baixa' para o Brasil

Lucas Ferreira em viagem com o São Paulo - Foto: Rubens Chiri/saopaulofc

O São Paulo está tomando medidas urgentes para renovar o contrato de Lucas Ferreira, jovem meia-atacante de 19 anos que se destacou com 14 jogos pela equipe profissional. Com um vínculo já longo até 31 de julho de 2028, o clube paulista pretende estender o contrato até 2029, visando proteger seu principal ativo, que conta com interesse do Bahia, segundo o ge.

Além de um possível aumento salarial, a renovação de Lucas envolve discussões sobre valores de luvas, premiações e um projeto de carreira que atenda às expectativas do jogador. A situação é tratada com prioridade pelo presidente Julio Casares e pelo departamento de futebol do São Paulo, que tem conhecimento do crescente interesse de outros clubes brasileiros.

O ge, que já havia noticiado o interesse do Cruzeiro no jogador no fim de abril, revelou que além da equipe mineira, Bahia e Red Bull Bragantino também monitoram a situação. Ambos os clubes estão dispostos a pagar a multa rescisória de cerca de R$ 40 milhões, valor que representa uma cláusula interna consideravelmente baixa, já que o salário atual de Lucas Ferreira é de R$ 20 mil.

Atualmente, o São Paulo detém 80% dos direitos econômicos de Lucas Ferreira, enquanto o Boavista-RJ possui os outros 20%. O time paulista espera concretizar o acordo de renovação o quanto antes, mantendo o jogador no clube por mais tempo e, ao mesmo tempo, ajustando as condições financeiras para refletir seu crescente valor no mercado.