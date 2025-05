Libertadores: Atlético Nacional vence Inter e embola grupo do Bahia

Internacional foi superado pelo Atlético Nacional em Medellín - Foto: Ricardo Duarte / Internacional

A disputa no Grupo F da Libertadores está completamente aberta. Na noite da última quinta-feira, 8, o Internacional perdeu a invencibilidade ao ser derrotado por 3 a 1 pelo Atlético Nacional, no Estádio Atanasio Girardot, em Medellín, pela 4ª rodada da fase de grupos.

O resultado mantém o Esquadrão de Aço na liderança da chave, com sete pontos somados. O Atlético Nacional assumiu a vice-liderança com seis, enquanto o Colorado caiu para a terceira colocação, com cinco pontos. O lanterna Nacional-URU tem quatro. Agora as quatro equipes estão separadas por apenas três pontos e todos com chances de classificação.

"Los Verdolagas" dominam o jogo e Inter sucumbe

Jogando em casa, o Atlético Nacional começou pressionando e criou boas chances nos primeiros minutos. A insistência deu resultado aos 38 minutos do primeiro tempo, quando Viveros girou sobre a marcação e abriu o placar após cruzamento rasteiro de Camilo Cándido.

O Inter quase empatou ainda antes do intervalo com Wesley, que saiu na cara do gol após belo passe de Alan Patrick, mas parou no goleiro Ospina, em noite inspirada.



Na volta do intervalo, os colombianos ampliaram em contra-ataque. Hinestroza ajeitou e Billy Arce finalizou com precisão para fazer 2 a 0. O Inter respondeu, criou chances e diminuiu com Alan Patrick, de pênalti, aos 34 minutos, após revisão do VAR.

Mas nos acréscimos, Viveros brilha novamente. Ele venceu Victor Gabriel na força e fez o terceiro gol do Atlético, selando a vitória por 3 a 1 e embaralhando ainda mais o grupo.

Classificação do Grupo F - Libertadores

Bahia – 7 pontos