Treino do Vitória é marcado por específicos; Janderson trabalha finalizações

Treino do Vitória nesta quinta-feira (8) - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Vitória realizou mais uma sessão de treinamento nesta quinta-feira, 8, no CT Manoel Pontes Tanajura, com foco na partida deste sábado, 10, contra o Vasco da Gama. Além de um treino de movimentações ofensivas, o dia foi marcado por trabalhos específicos feitos com a comissão técnica.

Autor de um gol na última vitória do Leão, diante do Fortaleza, o atacante Janderson participou de um trabalho específico de finalização ao final do treino, orientado pelo assistente Márcio Goiano. Nos últimos cinco jogos, o camisa 39 não balançou as redes.

Os volantes Gabriel Baralhas e Ronald também fizeram trabalho específico sob comando do auxiliar Estéphano Djian. O assistente do técnico Thiago Carpini ainda comandou um treino em campo reduzido com a presença do atacante Carlos Eduardo.

Já antes das atividades, os goleiros foram outros que realizaram um treino específico para a posição com os treinadores Itamar Ferreira e Paulo Musse.

Thiago Carpini durante o treino desta quinta | Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Departamento Médico

O volante Willian Oliveira seguiu tratamento da de lesão sofrida no joelho esquerdo, realizando apenas atividades controladas na academia. O zagueiro Zé Marcos, que se recupera de lesão na posterior da coxa direita, fez corridas em torno dos gramados do CT.

O meia Pepê, por outro lado, seguiu tratamento da lesão ligamentar no tornozelo direito.