Vitória aposta na força do Barradão para bater o Vasco; veja histórico

Vitória e Vasco no Campeonato Brasileiro de 2018 - Foto: Mauricia da Matta / ECV

Apesar de não viver um grande momento na temporada, o Vitória aposta na força de sua torcida para embalar uma recuperação a partir deste sábado, 10, quando enfrenta o Vasco da Gama. Nos confrontos disputados em Salvador, a maioria deles no Barradão, o Rubro-negro leva uma grande vantagem histórica contra os cariocas.

Nos últimos 20 jogos que recebeu o Vasco na capital baiana, o Leão da Barra venceu 14, perdeu quatro e empatou apenas dois, com um aproveitamento superior a 73%.

Alguns desses confrontos, inclusive, foram marcantes para a torcida rubro-negra. Entre eles estão o emocionante 5 a 4 nas quartas de final do Campeonato Brasileiro de 1999 e a goleada de 5 a 0 no Brasileirão de 2008, ambos no Barradão.

Vitória venceu o Vasco por 5 a 4 em jogo histórico no Brasileirão de 1999 | Foto: Reprodução/Futebol Bahiano

Veja abaixo os últimos 20 encontros entre Vitória e Vasco em Salvador

Vitória 0x1 Vasco - Brasileirão 2024

Vitória 0x1 Vasco - Série B 2021

Vitória 1x0 Vasco - Brasileirão 2018

Vitória 1x4 Vasco - Brasileirão 2017

Vitória 1x0 Vasco - Copa do Brasil 2017

Vitória 2x0 Vasco - Brasileirão 2013

Vitória 4x2 Vasco - Brasileirão 2010

Vitória 2x0 Vasco - Copa Brasil 2010

Vitória 1x1 Vasco - Copa Brasil 2009

Vitória 5x0 Vasco - Brasileirão 2008

Vitória 4x1 Vasco - Brasileirão 2004

Vitória 2x1 Vasco - Brasileirão 2003

Vitória 1x0 Vasco - Brasileirão 2001

Vitória 5x4 Vasco - Brasileirão 1999

Vitória 4x2 Vasco - Brasileirão 1997

Vitória 1x0 Vasco - Brasileirão 1995

Vitória 0x1 Vasco - Brasileirão 1991

Vitória 2x0 Vasco - Brasileirão 1990

Vitória 0x0 Vasco - Copa Brasil 1989

Vitória 1-0 Vasco - Brasileirão 1988

Pra espantar a má fase, o Vitória recebe o Vasco da Gama às 18h30 deste sábado, pela 8ª rodada do Brasileirão Série A, no Estádio Manoel Barradas. O Rubro-negro ocupa a 18ª posição na tabela de classificação, com seis pontos, enquanto o Cruzmaltino tem cinco e é 14º colocado.