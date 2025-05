Barradão será usado como CT das seleções na Copa do Mundo Feminina

Arquibancada do Barradão - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Após a definição de Salvador como uma das sedes da Copa do Mundo Feminina 2027, o Vitória anunciou o Estádio Manoel Barradas, o Barradão, como um centro de treinamento para as seleções que vão atuar em jogos na cidade. O Leão compartilhou a novidade nas redes sociais, nesta quinta-feira (8).

De acordo com o Vitória, a escolha da capital baiana como sede "reforça a importância da cidade no cenário esportivo feminino nacional".

Ainda segundo o clube, a seleção das cidades foi baseada em "critérios técnicos, visando garantir a melhor infraestrutura para as equipes e torcedores, além de promover o desenvolvimento do futebol feminino no país".

A Copa do Mundo Feminina acontecerá no período entre 24 de junho e 25 de julho de 2027, reunindo 32 seleções de todos os continentes. Será o primeiro Mundial da categoria disputado em um país da América do Sul.