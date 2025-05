Saiba cenários que garantem classificação do Vitória na Sul-Americana

Vitória está no Grupo B da Copa Sul-Americana - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Vitória se complicou na Copa Sul-Americana após mais um tropeço no Barradão, dessa vez contra o Defensa y Justicia, nesta terça-feira (6), pela 4ª rodada do Grupo B. O empate por 1 a 1 pode ser ainda mais prejudicial para os planos do Leão, a depender do resultado da partida entre Cerro Largo e Universidad Católica-EQU, nesta quarta (7).

Com três pontos conquistados em 12 disputados, o Vitória pode ficar quatro pontos atrás da zona de classificação em caso de triunfo do Cerro. O time uruguaio é justamente o próximo adversário do Rubro-negro, que precisa torcer por, pelo menos, um empate da equipe uruguaia antes de enfrentá-los.

Caso o Cerro Largo faça quatro dos próximos seis pontos que disputar, tendo duas partidas seguidas em casa, isso já impediria o Leão de ultrapassá-lo, pois faria o time baiano ter a possibilidade de somar no máximo sete pontos.

O Universidad Católica, por outro lado, vive situação mais tranquila e precisa apenas não perder o confronto direto para não ser ultrapassado pelo Vitória. O time equatoriano enfrenta o Colossal também em seus domínios, já acumulando sete pontos na classificação do grupo.

Contas para a classificação

Apesar de ainda não ter vencido na Sul-Americana, o Vitória ainda tem chances matemáticas de se classificar pelo menos aos playoffs, fase em que os segundos colocados de cada grupo disputam contra equipes eliminadas da Copa Libertadores.

Caso vença seus dois jogos restantes na Sula, contra Cerro Largo e Católica, ambos fora de casa, o Leão ainda tem chances de terminar até como líder do Grupo B. Para isso, precisa inicialmente torcer por um empate entre seus próximos adversários nesta noite, além de mais combinações de resultados.

Vitória ainda não venceu na Copa Sul-Americana | Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Cenário de classificação para os playoffs

- Empate entre Cerro Largo e Universidade Católica

- Vencer os próximos dois jogos

- Defensa y Justicia tropeçar ao menos uma vez

Cenário de classificação direta às oitavas de final

- Empate entre Cerro Largo e Universidade Católica

- Vencer os próximos dois jogos

- Defensa y Justicia empatar com o Cerro Largo

- Defensa y Justicia vencer a Universidade Católica