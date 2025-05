Zagueiro do Vitória evolui de lesão e pode ser opção contra o Vasco

Zé Marcos é o único zagueiro canhoto do elenco do Vitória - Foto: Reprodução / EC Vitória

O Vitória pode ter uma novidade na defesa para o duelo contra o Vasco da Gama, neste sábado, 10, às 18h30, no Barradão, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Zé Marcos apresentou evolução positiva na recuperação da lesão muscular na parte posterior da coxa e tem chances de ser relacionado para o confronto.

Fora da equipe nas últimas duas partidas, o defensor se machucou durante o empate com o Grêmio, pela 6ª rodada. Desde então, passou por tratamento intensivo no departamento médico e, nesta semana, começou a realizar corridas ao redor do gramado do CT Manoel Pontes Tanajura, indicando boa evolução na cicatrização da contusão.

Único zagueiro canhoto do elenco, Zé Marcos é peça importante no setor defensivo. Ele já atuou em 17 partidas na temporada, sendo titular em 16 delas, e soma uma assistência. No Brasileirão, esteve em campo em cinco jogos até o momento.

Situação dos outros lesionados

Além de Zé Marcos, outros atletas seguem em recuperação no elenco rubro-negro. O volante Willian Oliveira, que trata de dores no joelho esquerdo, evolui bem, mas ainda está em fase de tratamento.

O também volante Baralhas, diagnosticado com Vertigem Posicional Paroxística Benigna, está sob observação e segue com restrição às atividades físicas.

Já o meia Pepê continua em recuperação de um trauma no tornozelo e permanece em sessões de fisioterapia.