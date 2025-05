Adversário do Vitória, Vasco sofre goleada pela Sul-Americana

Vasco sofre goleada humilhante do Puerto Cabello pela Copa Sul-Americana. - Foto: Matheus Lima / Vasco

O próximo rival do Vitória no Campeonato Brasileiro não vive um bom momento. Na noite da última terça-feira, 7, o Vasco foi goleado por 4 a 1 pelo Puerto Cabello, na Venezuela, em partida válida pela 4ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

O gol vascaíno foi marcado pelo zagueiro João Victor, ainda no primeiro tempo, enquanto Paredes (2x), Padrón e Guerrero balançaram as redes para o time venezuelano.

O tropeço manteve o clube cruz-maltino com cinco pontos no Grupo G, na vice-liderança, longe da vaga direta às oitavas, que pertence ao líder Lanús, próximo adversário do Vasco na competição continental.

O resultado deixa a equipe carioca pressionada no torneio continental e com clima conturbado às vésperas de encarar o Leão da Barra, no sábado, 10, às 18h30, no Barradão. O time carioca chega a marca negativa de sete jogos sem vencer, acumulando três empates e quatro derrotas.

A equipe treinada por interinamente Felipe Loureiro viaja agora a Salvador para enfrentar o Vitória, pela 8ª rodada do Brasileirão, em confronto direto na luta contra a parte de baixo da tabela.

O Leão da Barra, também vive momento terrível e amargando uma seca de vitórias. Há cinco jogos sem saber o que é vencer, ganhou apenas um jogo dos últimos 13 disputados.