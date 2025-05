FIFA confirma Salvador entre as sedes da Copa do Mundo Feminina 2027

Arena Fonte Nova - Foto: Divulgação

A cidade de Salvador será uma das cidades-sede da próxima Copa do Mundo Feminina, que será realizada no Brasil. Nesta quarta-feira, 7, a FIFA anunciou que a Arena Fonte Nova receberá partidas do torneio, que acontecerá entre 24 de junho e 25 de julho de 2027.

Além da capital baiana, outras sete cidades brasileiras foram escolhidas para receber jogos do Mundial: Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo. Ao todo, 32 seleções disputarão 64 partidas entre a fase de grupos e os confrontos eliminatórios.

Essa será a primeira vez que o torneio será realizado em solo brasileiro. Durante o processo de seleção, a Arena Fonte Nova passou por visitas técnicas da delegação da FIFA, que ocorreram em fevereiro e outubro de 2024. Nas inspeções, os avaliadores analisaram itens como infraestrutura, manutenção do gramado, acessos, serviços técnicos, hospitalidade e operação de bilheteria.

A confirmação de Salvador como uma das sedes representa um marco para o futebol feminino da região, conforme celebrou o presidente da Arena Fonte Nova, Alexandre Gonzaga. Questionado sobre o anúncio, o dirigente revelou "orgulho" em ter a capital baiana como uma das cidades-sede.

"É um orgulho para qualquer cidade ser sede de um grande evento mundial, especialmente a primeira edição da Copa do Mundo Feminina da FIFA ™ no país. Além da emoção do esporte, o torneio traz um legado importante, com impactos positivos na mobilidade, no setor turístico, serviços e na economia local. Estamos prontos para fazer uma grande festa e receber torcedores de todo o mundo”, afirmou Alexandre Gonzaga.

Relembre os jogos da Arena Fonte Nova na Copa de 2014:



Espanha 1 x 5 Holanda – 1ª rodada da 1ª fase

Alemanha 4 x 0 Portugal – 1ª rodada da 1ª fase

Suíça 2 x 5 França – 2ª rodada da 1ª fase

Bósnia 3 x 1 Irã – 3ª rodada da 1ª fase

Bélgica 2 x 1 Estados Unidos – oitavas de final

Holanda (4) 0 x 0 (3) Costa Rica – quartas de final