PSG vence o Arsenal e se garante na final da Champions League

PSG se classifica para a final da Champions League em cima do Arsenal - Foto: Thomas SAMSON / AFP

O Parc des Princes foi palco da classificação do Paris Saint-Germain nesta quarta-feira, 7, pela semifinal da Champions League. Contra o Arsenal, o clube francês venceu por 2 a 1, se garantindo na grande final na Allianz Arena, em Munique, na Alemanha.

Pela segunda vez na história, depois apenas da final de 2019/20 em que perdeu para o Bayern de Munique, o PSG anota o nome na finalíssima, buscando o título inédito para o clube.

A semi foi jogada com certa tranquilidade. Com gol já aos 27 minutos, pelos pés de Fabián Ruiz, o PSG que já vinha em vantagem do jogo de ida pôde respirar ainda mais, e jogar com mais conforto para buscar o segundo gol.

Já no segundo tempo, aos 72 minutos, Hakimi anotou o dele, ampliando para o clube francês. O Arsenal chegou a responder - apenas quatro minutos depois, Bukayo Saka, destaque nas quartas de final, balançou as redes pelos Gunners, apresentando o momento de maior perigo para o Paris na partida.

Mas não foi suficiente para o Arsenal, que também só havia chegado à final uma vez na história. No tempo regular, ao contrário da semi entre Inter de Milão e Barcelona que só foi decidida na prorrogação, o PSG garantiu sua vaga para a grande final, que será disputada no dia 31 de maio, às 16h.