Fim da seca! Vitória vence Fortaleza e acaba com jejum na temporada

O meia Matheuzinho marcou o gol decisivo da partida - Foto: Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Na noite desta quarta-feira, 16, o Vitória conseguiu a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro, derrotando o Fortaleza por 2 a 1 no Barradão, pela quarta rodada da competição. Com o resultado, o Rubro-Negro encerrou um longo jejum de sete jogos sem vencer, alcançando quatro pontos e saindo da zona de rebaixamento.

O placar foi aberto aos 36 minutos do primeiro tempo, quando o atacante Janderson, após um cruzamento preciso de Erick, subiu para cabecear e marcar o primeiro gol da partida.

O Fortaleza, no entanto, respondeu rapidamente aos 13 minutos do segundo tempo, quando Diego Barbosa deixou tudo igual. Mas o Vitória, no fim da partida, garantiu o triunfo com um gol decisivo do meia Matheuzinho, que definiu o resultado por 2 a 1.

Com o placar, o Vitória chegou aos quatro pontos e subiu para a 14ª colocação, enquanto o Fortaleza, com cinco pontos, sofreu sua primeira derrota na competição. O Rubro-Negro volta a campo no próximo domingo, 20, às 18h30, para enfrentar o Fluminense no Maracanã, enquanto o Fortaleza recebe o Palmeiras no Castelão, no mesmo dia e horário.