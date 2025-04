Com mudanças, Vitória está escalado para enfrentar o Fortaleza

O lateral-direito Claudinho foi escalado entre os titulares - Foto: (Foto: Victor Ferreira/EC Vitória)

Buscando a primeira vitória na Série A do Campeonato Brasileiro, o Vitória recebe o Fortaleza na noite desta quarta-feira, 16, às 21h30, no Barradão, pela quarta rodada da competição. As escalações das duas equipes já foram confirmadas.

O técnico Thiago Carpini mandará a campo a seguinte formação: Lucas Arcanjo; Claudinho, Lucas Halter, Zé Marcos e Jamerson; Baralhas, Ricardo Ryller e Matheuzinho; Gustavo Mosquito, Erick e Janderson.

Do outro lado, o Fortaleza, que possui alguns desfalques imporantes, comandado por Juan Pablo Vojvoda, começa com: João Ricardo; Kuscevic, David Luiz e Gustavo Mancha; Mancuso, Rossetto, Pol Fernández, Martínez e Diogo Barbosa; Marinho e Lucero.

O Leão da Barra ocupa a 19ª colocação, com apenas um ponto somado em três jogos. Já o Tricolor do Picí aparece na 7ª posição, com cinco pontos conquistados.