Adversário do Vitória, Fortaleza ainda não perdeu na Série A

Vitória busca primeira vitória na Série contra o Fortaleza, ainda invicto na competição - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Vitória vai a campo nesta quarta-feira, 16, com um único e exclusivo objetivo: vencer o primeiro jogo no Campeonato Brasileiro. Com três rodadas disputadas, o Leão da Barra somou seu primeiro ponto na competição no último domingo, 13, e agora enfrenta o Fortaleza, time que ainda não perdeu na competição, às 21h30, de olho nos primeiros três pontos na competição.

Válido pela 4ª rodada do Brasileirão, o Leão da Barra recebe o Leão do Pici no Barradão, e se apega ao bom retrospecto recente contra o adversário nordestino, e ao poder das arquibancadas do estádio rubro-negro para atravessar o pior momento da ‘era Carpini’ e superar o Fortaleza, invicto no Brasileirão — 1 vitória e 2 empates.

Para o duelo de logo mais, o Vitória vai contar com o retorno de Thiago Carpini na beirada do campo, após o treinador cumprir suspensão devido a uma expulsão na partida contra o Flamengo. Falando no comandante rubro-negro, ele não passa pelo melhor momento com a camisa do Vitória, na verdade, nem de longe.

Com apenas uma vitória nos últimos dez jogos, o técnico atravessa o período de maior turbulência no Leão da Barra, somando eliminação precoce na Copa do Brasil, perda do título baiano para o Bahia, e início ruim de campanha no Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana, ainda sem vencer em ambas as competições, tudo isso, em apenas 1 mês.

Apesar do momento conturbado, o torcedor vermelho e preto pode se apegar ao bom retrospecto recente contra a equipe cearense. Nos últimos quatro jogos, o Vitória venceu o rival nordestino três vezes, sendo dois destes jogos fora de casa, e apenas uma derrota.

No último confronto entre as duas equipes, já nesta temporada, o Leão da Barra levou a melhor, vencendo o tricolor do Ceará por 2 a 1, de virada, em partida válida pela fase de grupos da Copa do Nordeste.

No histórico geral do confronto, o Vitória também leva a melhor, com 12 triunfos, seis empates e nove derrotas. Em jogos no Barradão, vantagem novamente. Em dez jogos disputados, venceu seis partidas, com direito a goleadas por 6 a 0 e 4 a 0, dois empates, e apenas duas derrotas.