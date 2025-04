Organizada do Vitória se reúne com Carpini e diretoria do Vitória

Imbatíves cobram diretoria e jogadores em reunião - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Após sete jogos consecutivos sem vencer — com cinco empates e duas derrotas —, a torcida organizada Os Imbatíveis (TUI) se reuniu com representantes da diretoria, comissão técnica e elenco do Vitória para uma conversa direta nesta terça-feira, 15

O encontro, que durou cerca de duas horas, contou com a presença do presidente do clube, Fábio Mota, do diretor de futebol Manoel Tanajura Neto (conhecido como Manequinha), do técnico Thiago Carpini e de jogadores do elenco rubro-negro.

O último triunfo do Vitória aconteceu há quase um mês, no dia 19 de março, diante do Sport, pela Copa do Nordeste — e desde então, o time acumula uma sequência negativa que vem preocupando os torcedores.

Em nota divulgada nas redes sociais, a TUI afirmou que não poupou críticas, mas também ouviu os posicionamentos dos atletas durante a reunião. O objetivo, segundo a torcida, foi buscar uma resposta urgente da equipe para reverter a má fase no restante da temporada.