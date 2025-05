Próximo adversário do Vitória, Vasco contrata o técnico Fernando Diniz

Fernando Diniz retorna ao Vasco após passagem em 2021 - Foto: Rafael Ribeiro / Vasco

Próximo adversário do Vitória neste sábado (10), o Vasco da Gama acertou a contratação de um novo treinador. Trata-se de Fernando Diniz, que estava sem clube após deixar o Cruzeiro em janeiro. Segundo o portal ge.globo, o clube carioca deve anunciar a chegada do profissional ainda nesta quinta-feira (8).

Diniz assume o Vasco em um momento conturbado, durante jejum de sete partidas sem vencer. Além disso, o Cruzmaltino vem de dura derrota sofrida nesta quarta (7), uma goleada de 4 a 1 contra o Puerto Cabello-VEN, pela 4ª rodada da Copa Sul-Americana.

Fernando Diniz Silva tem 51 anos e acumula passagens por Athletico-PR, São Paulo, Santos, Fluminense, Cruzeiro, Seleção Brasileira e pelo próprio Vasco, onde trabalhou na temporada de 2021. Sua principal conquista na carreira foi pelo Flu, quando venceu a Copa Libertadores de 2023.

Vitória e Vasco se enfrentam às 18h30 deste sábado, pela 8ª rodada do Brasileirão Série A, no Estádio Manoel Barradas. O Rubro-negro ocupa a 18ª posição na tabela de classificação, com seis pontos, enquanto o time carioca tem cinco pontos e é 14º colocado.