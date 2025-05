Vasco foi 'vítima' de Erick em primeira passagem no Vitória; relembre

Erick comemora gol marcado contra o Vasco em 2018 - Foto: Mauricia da Matta / ECV

Contratado por empréstimo para fazer sua segunda passagem pelo Vitória em 2025, Erick vai reencontrar um adversário que foi sua 'vítima' quando atuou pelo Leão há sete anos atrás: o Vasco da Gama. O atacante fazia parte do elenco na última vez que o Rubro-negro derrotou o time carioca no Barradão.

Assim como no duelo deste próximo sábado, 10, as equipes à época buscavam se afastar da zona de rebaixamento. Pela 24ª rodada do Brasileirão de 2018, o Vitória levou a melhor e venceu por 1 a 0. Coincidentemente, Erick foi o autor do gol que garantiu o resultado positivo naquela partida.

Na atual temporada e nova passagem pelo Leão, Erick já distribuiu duas assistências, mas ainda não balançou as redes. O atacante terá uma nova chance de marcar contra um adversário que já conhece e foi feliz jogando contra.

Assumir responsabilidades e trabalhar

Após o empate com o Defensa y Justicia, nesta terça (6), o jogador de 27 anos analisou o momento turbulento do Leão na temporada e falou em "assumir responsabilidades". Nas últimas 16 partidas, o time baiano venceu apenas duas e um dos fatores que contribui com isso tem sido a falta de pontaria do ataque.

“Infelizmente um resultado negativo para a gente. A gente precisa das vitórias. Tá na hora da gente assumir um pouco as responsabilidades. Não podemos perder tantas oportunidades de gol como foi hoje”, analisou Erick. "Agora é levantar a cabeça, falar menos e trabalhar mais", completou.

O Vitória de Erick enfrenta o Vasco às 18h30 deste sábado, pela 8ª rodada do Brasileirão Série A, no Estádio Manoel Barradas.