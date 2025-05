Titular desfalca o Flamengo no jogo contra o Bahia; atacante é dúvida

De la Cruz, meio-campista do Flamengo - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Titular no meio-campo do Flamengo, o uruguaio De la Cruz recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota por 2 a 1 para o Cruzeiro e vai cumprir suspensão no jogo diante do Bahia, marcado para o próximo sábado, 10, às 21h, no Marcanã.

Além do meio-campista, o clube carioca pode perder outra peça importante para enfrentar o Tricolor. Entre os 11 iniciais na partida contra a Raposa, o atacante Everton Cebolinha sentiu um incômodo na região da panturrilha, teve quer subistuído durante o duelo e pode ser outra baixa para o Rubro-Negro.

Caso não conte com o ex-jogador do Grêmio, o técnico Filipe Luís tem à disposição os experientes Bruno Henrique e Michael, além de Luiz Araújo e Matheus Gonçalves. Para a vaga de De la Cruz, o Flamengo possui Allan, Evertton Araújo e o jovem Joshua como opções.

O Esquadrão de Aço também terá que lidar com desfalques para enfrentar o clube carioca. Suspensos pelo terceiro cartão amarelo, os meio-campistas Caio Alexandre e Erick não estarão à disposição do técnico Rogério Ceni.

Antes de enfrentar o Bahia, no entanto, o Rubro-Negro possui um compromisso importante pela Libertadores. Em terceiro lugar com quatro pontos em três jogos no Grupo C, a equipe enfrenta o Central Córdoba, na Argentina.