Libertadores: Nacional vive boa fase e tenta revanche contra o Bahia

Nacional-URU é o vice-líder do Campeonato Uruguaio - Foto: Divulgação | Nacional

Próximo adversário do Bahia na Libertadores, o Nacional-URU vive um momento diferente desde que enfrentou o Tricolor pela última vez e passa por uma ótima fase na temporada. Antes de visitar o clube baiano, nesta quarta-feira, 7, às 19h, a equipe uruguaia venceu quatro das cinco partidas disputadas e promete fazer um duelo complicado na Arena Fonte Nova.

Na primeira partida entre as equipes, pela segunda rodada da fase de grupos da competição, o Esquadrão de Aço venceu por 1 a 0, no jogo que marcou a estreia do técnico Pablo Peirano, do Nacional. Sob comando do treinador, entretanto, a equipe subiu de produção e engatou uma sequência positiva, com 16 gols marcados e apenas cinco sofridos.

A invencibilidade de cinco jogos do Nacional ainda conta com o empate em 3 a 3 contra o Internacional, no Beira-Rio, pela Libertadores, que rendeu o único ponto conquistado pela equipe na competição internacional até então. Na lanterna do Grupo F, a equipe busca diante do Tricolor voltar a sonhar com a classificação para a próxima etapa.

Confira a sequência positiva do clube uruguaio:



Nacional 4 x 0 Cerro CA - 03/05

Nacional 3 x 1 Wanderes - 26/04

Internacional 3 x 3 Nacional - 22/04

Miramar 1 x 3 Nacional - 18/04

Nacional 2 x 0 Danubio - 13/04

A virada de chave do clube se refletiu no Campeonato Uruguaio, no qual o Nacional atravessa uma sequência de cinco vitórias consecutivas. Em segundo lugar com 28 pontos em 14 jogos, a equipe busca a liderança, que pertence ao Liverpool-URU, na 15ª e última rodada da fase 'Apertura' do torneio.