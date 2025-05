Basquete: Bahia 3x3 é vice na 1ª etapa do Road to Challenger em BH

Bahia é vice-campeão da primeira etapa do circuito Road to Challenger - Foto: Reprodução

O time de basquete 3x3 do Esporte Clube Bahia (Associação) foi foi vice-campeão da primeira etapa do circuito Road to Challenger, no último domingo, 4, em Belo Horizonte (MG). O Bahia 3x3 foi superado pelo atual vice-campeão brasileiro, o Paulistano, por 21 a 19.

Dividido em quatro etapas e com pontuação cumulativa, o torneio dá três vagas para o Challenger Brasília 2025, cujo vencedor se garantirá na principal competição de clubes do mundo, o World Tour, que será disputado em Shenzhen, na China, em outubro. A próxima etapa do circuito será nos dias 24 e 25 de maio, em Londrina (PR).

Na primeira, jogaram pelo Bahia 3x3 os atletas 2A, Assunção, Gabys, Nathan. Além desse, o Tricolor teve na seletiva outro time, o Esquadrão, formado por Cubano, Jackson, Robinho e Yago Croata e eliminado nas quartas de final pelo Way/Maracaí-SP.

O projeto de basquete 3x3 do Esporte Clube Bahia (Associação) tem patrocínio master da Reals Bet e cogestão da Marketing Consulting Sports (MCS).