Bahia emplaca a maior sequência sem sofrer gols nos últimos anos

Bahia chega a cinco jogos sem sofrer gols e bate marca histórica - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia vive seu melhor momento da temporada e também uma das fases mais sólidas defensivamente dos últimos anos. Com cinco triunfos consecutivas em 2025, o Tricolor de Aço não apenas alcançou a maior sequência invicta recente, como também emplacou um feito relevante: está há cinco jogos sem sofrer gols — a maior marca do clube nas últimas cinco temporadas.

Veja:

2025 - 5 jogos seguidos sem sofrer gols;

2024 - 4 jogos seguidos sem sofrer gols;

2023 - 2 jogos seguidos sem sofrer gols;

2022 - 2 jogos seguidos sem sofrer gols;

2021 - 4 jogos seguidos sem sofrer gols.

A série positiva de partidas com a defesa ilesa foi construída contra Ceará, Atlético Nacional, Palmeiras, Paysandu e Botafogo, em jogos de Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil.

Defesa sólida apesar das baixas

O bom momento do sistema defensivo veio em meio a importantes baixas no setor. Sem contar com Kanu, Arias e Ronaldo, todos no Departamento Médico, Gabriel Xavier retornando de lesão, e agora o lateral-direito Gilberto como novo desfalque no elenco tricolor, o técnico Rogério Ceni destacou a solidez defensiva nos jogos recentes.

O treinador enxerga o fator defensivo como a maior evolução do time em relação ao ano passado, e ressaltou que ficar cinco jogos sem sofrer gols é ainda mais importante do que o resultado em si.

Se há cinco partidas atrás as baixas preocupavam o comandante tricolor, a consistência do bloco defensivo virou motivo de celebração: “Destacar todos, mas acho que é um sistema”.

Ceni exalta Ramos Mingo

Apesar de exaltar a solidez do setor como um todo, o técnico Rogério Ceni fez questão de enaltecer uma peça específica: trata-se do zagueiro Ramos Mingo. Segundo o treinador, é bonito ver o argentino trabalhar.

Esse cara é nota mil, fantástico. Baita contratação que o Bahia fez Rogério Ceni - treinador do Bahia

"Em Girona, foi uma das coisas que mais fiquei impressionado, sem conhecer ninguém, falar a nossa língua, cantou o jogo, foi o que mais me encantou. Conhecia por vídeo, tínhamos dois argentinos, dois mais jovens que o Santiago, mas escolhemos ele pelo jogo aéreo melhor. Tem caráter, é o que define ele, caráter do jogo, que vive o jogo, tem alma. Bonito de ver esse cara trabalhar no dia a dia, o que ele é como ser humano, pessoa", afirmou o técnico tricolor.