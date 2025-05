Bahia sofre goleada do Corinthians no Brasileirão Feminino

Bahia sofre goleada contra o Corinthians no Brasileirão Feminino - Foto: Rodrigo Gazzanel/Corinthians

A equipe feminina do Bahia foi superada pelo Corinthians por 5 a 1, na noite deste domingo, 4, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro Feminino. O confronto aconteceu na casa do Timão, que impôs seu ritmo desde os primeiros minutos.

Logo aos seis minutos de jogo, a centroavante Johnson abriu o placar para as donas da casa. Aos 19, a camisa 40 ampliou a vantagem. O Corinthians seguiu pressionando e marcou o terceiro com Gabi Zanotti. Ariel Godoi fez o quarto gol, e Gabi Zanotti voltou a balançar as redes aos 31 minutos, completando a goleada paulista com seu segundo tento na partida.

O Bahia conseguiu descontar aos 41 minutos do segundo tempo, com Ellen, que entrou no decorrer da partida.

Próximo jogo

As Mulheres de Aço agora voltam suas atenções para o próximo compromisso, que será contra o Cruzeiro, no domingo, 11, às 15h, no Estádio Gregorão.