Enquanto o Brasil fala de Lady Gaga, a Bahia só fala do ‘Baêa’

O nome da cantora pop Lady Gaga, que reuniu neste sábado, 3, cerca de 2 milhões de pessoas em Copacabana, Rio de Janeiro - o maior público da sua carreira - é o assunto mais comentado no Brasil, na plataforma X, antigo Twitter. Porém, na Bahia, o assunto mais comentado é o Esporte Clube Bahia.



O Tricolor venceu o Botafogo por 1 a 0, neste sábado, na Arena Fonte Nova, e dominou as buscas no Google no estado, superando com boa margem o nome da cantora norte-americana. De acordo com dados do Google Trends, enquanto "Lady Gaga" era o assunto mais pesquisado em todos os outros estados do país, na Bahia, o termo "Bahia" liderava o interesse dos internautas.

Enquanto 21% dos internautas usaram o nome de Lady Gaga nos seus posts, os baianos evidenciaram o Bahia com 79% de menções ao time. A razão é simples: o tricolor vive uma boa fase no Campeonato Brasileiro, na Libertadores e na Copa do Brasil e segue embalado pela força da torcida.

Com o triunfo diante do time carioca, o Bahia chegou aos 12 pontos e ocupa a quinta colocação na Série A. O time volta a campo já nesta quarta-feira, 8, às 19h, novamente na Fonte Nova, pela Libertadores, contra o Nacional, do Uruguai.