Ceni valoriza solidez defensiva do Bahia em 2025: “Maior evolução"

Rogério Ceni elogiou postura do Bahia diante do Botafogo - Foto: Letícia Martins / E.C Bahia

O Bahia segue em grande fase no Campeonato Brasileiro. No reencontro com Renato Paiva, o Tricolor de Aço venceu o Botafogo por 1 a 0 na Arena Fonte Nova. O único gol da partida foi marcado por Cauly, após bela jogada de Erick Pulga. Com o resultado, o time chegou ao quinto triunfo consecutivo, todas eles pelo placar mínimo.

Em entrevista coletiva após o confronto, o técnico Rogério Ceni celebrou o momento da equipe, sobretudo o desempenho defensivo:

“Jogo difícil, a chuva atrapalhou no sentido físico. Não temos tanta força física quanto o Botafogo. Mas, mais uma vez, a gente lutou até o fim. Foi um jogo taticamente bom defensivamente. Tivemos oportunidades para ampliar. A falta do segundo gol fez com que a gente sofresse mais defensivamente, mas trabalhamos bem o bloco. Mais importante que o resultado é passar tanto tempo sem sofrer gol. Talvez seja a maior evolução em relação ao ano passado.”

“É impossível falar dos zagueiros sem colocar o restante do time. Eles amortizam a chegada do adversário. Os seis homens de frente ajudam muito. Rezende fez bom jogo, David também, Santi vem muito bem. Gabriel foi seguro mais uma vez. Erick foi fundamental na bola aérea, jogou mais no ataque ao espaço. Os quatro da defesa se destacam, mas é um sistema. Marcos Felipe fez grande partida também, mas pelos outros seis que ajudam”, complementou.

O treinador também falou sobre a aplicação tática do elenco e o amadurecimento do time em relação à temporada anterior.

“Aplicação tática ao talento individual. A grande jogada que o Pulga faz é uma mescla de tudo isso. Vontade de vencer, de querer melhorar. Confiança é fundamental, e vencer jogo após jogo traz isso. Lutamos, nos posicionamos bem, ajustamos o bloco. Enfrentamos times fortes, como Palmeiras, Botafogo, Atlético Nacional. Enfrentar sem sofrer é difícil, mas fico feliz em competir em grau de igualdade. Isso é o mais prazeroso. Hoje é muito diferente de 2023.”

O goleiro Marcos Felipe, inclusive, recebeu elogios pela boa atuação individual diante do alvinegro.

“Acho que o primeiro tempo dele foi espetacular com os pés. Homem livre era o goleiro numa marcação encaixada, e ele fez boas escolhas, curtas e longas. No segundo tempo, com as mãos, fez boas defesas. Tem feito bons jogos, tem crescido, tem usado a faixa de capitão. Foi muito bem”, disse.

Ceni também comentou sobre o desgaste físico do elenco.

“Jogo pesado, atletas estão cansados. Agora com um dia a mais, espero que possam descansar porque quarta voltamos ao campo de batalha novamente. O Nacional é um time forte, alto, que se defende bem. Precisamos furar esse bloqueio para vencer”, pontuou.

Sobre desfalques, o treinador revelou dificuldades com as ausências especialmente na lateral-direita tricolor.

“A peça fundamental que falta hoje são dois laterais-direitos lesionados. Treinei com o Fredi, tem o Kauã, treinei com o Erick. Gabriel já jogou por ali contra o Vitória, mas sofremos bastante. É tudo muito na teoria. Dedicação de todos tem sido enorme. Podemos ainda não ser o melhor time, mas os caras têm deixado tudo em campo. Jogador precisa de carinho. Cantem o nome de cada jogador porque eles têm orgulhado o torcedor”, declarou.

Ceni também falou sobre saber sofrer e tirar lições das derrotas. Ele crê que o time dever aprender com os erros e seguir evoluindo.

“Se perder o próximo jogo, não aprendemos mais. Contra o Corinthians jogamos um primeiro tempo fantástico, depois da expulsão defendemos bem e tomamos o gol. Contra o Inter fizemos talvez o melhor jogo, mas é um time experiente. Tudo faz parte do processo. Construir um time não é de uma hora para outra. Se analisar os últimos 19 meses, de onde o Bahia saiu para onde está hoje, é louvável”, finalizou.