Com gol de Cauly, Bahia vence Botafogo e cola no G-4 do Brasileirão

Bahia bateu o Botafogo por 1 a 0 - Foto: Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia conquistou mais uma vitória importante no Campeonato Brasileiro neste sábado, 3, ao vencer o Botafogo por 1 a 0 e alcançar seu quinto triunfo consecutivo na temporada. O único gol da partida foi marcado por Cauly, que finalizou para o fundo das redes após grande jogada individual do atacante Erick Pulga.

Com o resultado, o Bahia segue em sua ascensão meteórica no Campeonato Brasileiro, ocupando agora a 5ª posição com 12 pontos. A vitória também marcou o reencontro do Tricolor com o técnico Renato Paiva, que enfrentou o clube pela primeira vez após sua saída conturbada. Por outro lado, o Botafogo segue na 11ª posição, com 8 pontos.

Erick Pulga driblou dois jogadores e deu assistência para Cauly | Foto: Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia, no entanto, sofreu com mais ausências de dois jogadores importantes para a próxima partida: Caio Alexandre e Erick. O último ainda atuou improvisado como lateral-direito, devido aos desfalques na posição, e ambos receberam o terceiro cartão amarelo, sendo suspensos para o duelo contra o Flamengo, marcado para o próximo sábado, 10, às 21h, no Maracanã.

Antes do confronto contra o clube carioca, o Bahia entra em campo pela Conmebol Libertadores, onde enfrentará o Nacional, do Uruguai, na quarta-feira, 7, às 19h, na Arena Fonte Nova.