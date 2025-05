Histórico! Veja os melhores momentos de Lady Gaga no Rio - Foto: Reprodução

Com superprodução, trocas de figurino marcantes e um discurso emocionante, Lady Gaga encantou o público que lotou a praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, na noite de sábado, 3. Aos 39 anos, a cantora apresentou o maior show de sua carreira, reunindo músicas do novo álbum Mayhem (2025) e sucessos como “Judas”, “Born This Way” e “Poker Face”. Para a apresentação gratuita, Gaga trouxe ao Brasil uma equipe de cerca de 150 profissionais, entre bailarinos, técnicos e figurinistas.

Impacto visual na abertura com “Bloody Mary”

A apresentação começou com uma cena teatral: Lady Gaga surgiu no topo de um vestido vermelho gigantesco com estética vitoriana, que se abria como uma gaiola para revelar seus dançarinos. A performance de “Bloody Mary” foi marcada por um forte apelo visual. O corset usado pela artista foi criado pelo trio Samuel Lewis, Athena Lawton e William Ramseur, inspirado em uma peça de Thierry Mugler feita em 1985 para a peça The Tragedy of Macbeth.

SAI DO BANHEIRO QUE É HORA DE BLOODY MARY #LadyGagaNaGlô pic.twitter.com/BnnMfq7TrD — TV Globo 📺 (@tvglobo) May 4, 2025

Vestido nas cores do Brasil

No momento em que emendava a nova “Abracadabra” com a clássica “Judas”, Gaga fez uma troca de figurino emblemática. Surgiu com um vestido verde e faixa azul com detalhes amarelos, fazendo referência à bandeira do Brasil. Ao aparecer com a peça, gritou: “Brasil!”, arrancando aplausos efusivos do público.

Duelo com ela mesma em “Poker Face”

Outro momento de destaque foi a performance de “Poker Face”. Na coreografia, Gaga encenou uma disputa de dança com ela mesma, refletida em telões e acompanhada por efeitos de luz que ampliaram a sensação de dualidade. A encenação remete a conflitos internos e foi ovacionada pelo público. Confira:

Discurso comovente e bandeira do Brasil

Gaga pegou a bandeira do Brasil e fez um discurso emocionante sobre o tempo que ficou afastada dos palcos. “Talvez, vocês estejam se perguntando por que demorei tanto para voltar. A verdade é que eu estava me curando. Eu estava me fortalecendo. Mas, enquanto eu estava me curando, algo mais forte estava acontecendo: vocês continuavam lá, torcendo por mim… Brasil, eu estou pronta!”, disse, emocionada.

A fala foi uma resposta direta à longa espera dos fãs, especialmente desde o cancelamento de sua apresentação no Rock in Rio 2017, por causa de dores intensas causadas por fibromialgia.