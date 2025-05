Amor de fã: jovem foge da UTI para ver Lady Gaga em Copacabana - Foto: Reprodução

Victor Silva, fã da cantora Lady Gaga desde 2012, tomou uma decisão extrema para realizar o sonho de ver a artista de perto no Rio de Janeiro. Internado na UTI em São Paulo devido a uma intoxicação causada por medicamentos, ele decidiu assinar sua própria alta hospitalar e seguir viagem até a capital fluminense. Determinado, pegou um ônibus e chegou à orla de Copacabana na madrugada de sexta-feira, um dia antes do megashow gratuito marcado para o sábado, dia 3.

Mesmo debilitado, Victor acampou com outros fãs em frente ao Hotel Copacabana Palace, onde Lady Gaga está hospedada, com a esperança de ver a cantora ou, ao menos, conseguir um aceno. Ele relata que já tinha passagem e hospedagem compradas e que, mesmo diante da resistência médica, não cogitou perder a oportunidade de ver sua artista favorita. “Era agora ou nunca”, afirmou em entrevista, destacando que a decisão, embora arriscada, fazia parte de um sonho cultivado há mais de 13 anos.



Amor de fã

O apego de Victor à cantora começou quando ela veio ao Brasil pela primeira vez com a turnê Born This Way Ball, em 2012. Desde então, ele a acompanha com admiração e não se recuperou do cancelamento da apresentação de Gaga no Rock in Rio 2017, quando a cantora precisou se afastar dos palcos por motivos de saúde. Dessa vez, mesmo enfrentando suas próprias limitações físicas, Victor decidiu que nada o impediria de estar presente no momento em que Gaga retornasse ao país.