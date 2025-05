Hoje! Saiba tudo sobre o show de Lady Gaga em Copacabana

Portal A TARDE preparou um guia com todas as informações sobre a apresentação - Foto: AFP

Após 13 anos desde sua última apresentação no Brasil, Lady Gaga retorna ao país com um show gratuito na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, neste sábado, 3 de maio. O evento, intitulado "Mayhem on the Beach", faz parte da iniciativa "Todo Mundo no Rio", promovida pela Prefeitura do Rio de Janeiro para impulsionar o turismo e a cultura local.

E para você não perder nada, o Portal A TARDE preparou um guia com todas as informações sobre a apresentação e a diva pop. Confira:

📺 Onde será transmitido?

Para quem não puder comparecer ao evento, o show será transmitido ao vivo pela TV Globo, Globoplay e Multishow. A transmissão está prevista para começar por volta das 21h20, após a novela "Vale Tudo", que terminará mais cedo.

🎶 Possível repertório

Embora o repertório oficial não tenha sido divulgado, é esperado que a artista norte-americana apresente seus maiores sucessos, como "Bad Romance", "Poker Face", "Shallow" e "Rain on Me". O show também marcará a estreia ao vivo de músicas de seu novo álbum, "Mayhem", lançado em março deste ano. Confira o lead single do novo álbum:

👥 Expectativa de público



A Prefeitura do Rio de Janeiro estima que o evento será um dos maiores shows da história da cidade. A expectativa é que o público ultrapasse o recorde estabelecido por Madonna em 2024, que atraiu cerca de 1,6 milhão de fãs.

Fãs em frente ao Copacabana Palace | Foto: Daniel RAMALHO / AFP

Além do impacto cultural, o show de Gaga deve gerar quase R$ 600 milhões para a economia da cidade, de acordo com estimativas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SMDE) e da Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro (Riotur).

👥 Palco principal e equipe multiprofissional

A montagem do evento já impressiona pelo tamanho. O palco, especialmente projetado para a apresentação 'Mayhem on the Beach', contará com uma área total de 1.260 m² - 400 m² a mais que o utilizado por Madonna em 2024. Posicionado a 2,20 metros de altura da areia para facilitar a visão do público, o palco terá ao fundo um moderno painel de LED imersivo que complementará o espetáculo visual.

| Foto: AFP

Lady Gaga traz para o Brasil uma equipe de aproximadamente 250 pessoas e dois aviões jumbos carregados com dezenas de toneladas de equipamentos. Todo esse aparato será transportado em diversos caminhões até Copacabana. A produção nacional envolve cerca de 4 mil profissionais, sem contar as equipes dos órgãos públicos de saúde, segurança, limpeza e outros setores.



🇧🇷 Lady Gaga fará outro shows pelo Brasil?

Lady Gaga | Foto: AFP

Apesar da empolgação do público, um documento oficial enviado pela produtora Bonus Track Entretenimento ao Governo do Estado do Rio confirmou que o show será o único da cantora na América do Sul este ano.

A Bonus Track Entretenimento concluiu as negociações com a artista Lady Gaga para uma apresentação no Rio de Janeiro no dia 03 de maio do corrente ano. Este ano será o único show da artista na América do Sul Bonus Track

🌍 Próximos artistas internacionais no Rio



O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, afirmou que pretende trazer uma estrela internacional para se apresentar na cidade todo mês de maio. Entre os nomes cogitados para os próximos anos estão a banda U2 e a cantora Beyoncé, que fez um show surpresa em Salvador há um ano. Até agora, não há confirmações oficiais.

O projeto "Todo Mundo no Rio" visa transformar a cidade em um polo de grandes eventos musicais, atraindo turistas e movimentando a economia local. A expectativa é que, com o sucesso do show de Lady Gaga, novas parcerias sejam firmadas para trazer outros artistas de renome internacional nos próximos anos.