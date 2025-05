Estratégia da PM baiana será usada no show de Lady Gaga

PM na pipoca durante o Carnaval de Salvador - Foto: Denisse Salazar | Ag. A TARDE

A cidade do Rio de Janeiro vai importar uma tática típica da folia baiana para garantir a segurança do aguardado show gratuito de Lady Gaga, que acontece neste sábado, 3, na Praia de Copacabana. A apresentação, que deve atrair mais de 1,6 milhão de pessoas, contará com o uso da chamada “fila indiana” de policiais militares — estratégia amplamente utilizada nos circuitos do Carnaval de Salvador para conter tumultos em grandes multidões.

A informação foi divulgada pelo jornalista José Norberto Flesch. Em suas redes sociais, Flesch detalhou que a técnica, também conhecida como “Mar Vermelho”, consiste em um grupo de policiais que atravessa o público em formação linear, abrindo caminho à medida que a multidão se afasta para permitir a passagem dos agentes.

O método é bastante conhecido dos foliões baianos. Durante o Carnaval de Salvador, é comum a circulação de vídeos que mostram a ação da PM em meio às “pipocas” — nome dado aos blocos sem corda — e aos circuitos lotados.

Embora, por vezes, cause tensão no público, a estratégia já protagonizou cenas de leveza e interação. Na folia de 2025, por exemplo, viralizou um vídeo em que uma policial da fila indiana dançava ao som do cantor Saulo, arrancando sorrisos e sendo posteriormente convidada a conhecê-lo nos bastidores.

Lady Gaga no Rio de Janeiro

A presença de Lady Gaga em Copacabana deve mobilizar uma megaoperação de segurança. A Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor (SEDCON) e o Procon-RJ abriram um processo administrativo para investigar a locação de imóveis. Nos últimos dias, o público começou a fazer inúmeras denúncias sobre cobranças abusivas de hospedagens por conta do evento ‘Todo Mundo no Rio’.

Segundo informações do jornal O Globo, a pasta recebeu indícios de que proprietários cancelaram reservas para renegociar os valores. Com isso, os preços ficaram extremamente superiores aos acordados inicialmente.

De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, essa é uma prática abusiva. A SEDCON determinou que as plataformas informem quantos proprietários cancelaram reservas ou renegociaram os valores entre 20 de abril e 10 de maio.